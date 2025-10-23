14.9 C
Prizren
E premte, 24 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

Arpagjik’t të ndaluar për grafitin “UÇK” në Mal të Zi, Bashkimi kërkon lirimin e tyre

By admin

Klubi i Basketbollit Bashkimi ka reaguar pas ndalimit të tifozëve të tij, Arpagjik’t, në Mal të Zi, raporton PrizrenPress. Sipas klubit, ata janë ndaluar vetëm për një grafit të shkruar “UÇK”, pa kryer asnjë shkelje apo vepër penale.

“Është e papranueshme që Arpagjik’t të ndalohen vetëm për një grafit të shkruar ‘UÇK’. Ata nuk kanë kryer asnjë krim, e megjithatë po mbahen padrejtësisht. Solidariteti me ta është i pakushtëzuar!”, thuhet në reagimin e Kryesisë së KB Bashkimit.

Klubi i ka bërë thirrje institucioneve përgjegjëse, përfshirë Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës dhe Ambasadën e Kosovës në Mal të Zi, që të ndërhyjnë menjëherë për mbrojtjen e tifozëve dhe lirimin e tyre.

“I bëjmë thirrje organeve përgjegjëse që të kujdesen që djemtë tanë të lirohen dhe të mos mbahen padrejtësisht, por të vazhdojnë rrugën për Kosovë”, përfundon reagimi i klubit./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj: Jam i hapur për koalicione në Prizren, përjashto LVV-në dhe Emilia Rexhepin
Next article
Këto janë grafitet për të cilat dyshohen tifozët prizrenas që i shkruan në Mal të Zi (FOTO)

Më Shumë

Lajme

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e Vetëvendosjes

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar numërimin e votave për zgjedhjet lokale në Prizren,  për kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje për Kuvendin Komunal. Sipas të dhënave...
Lajme

Nga kjo e diele do të flemë një orë më shumë, po kalojmë në orën e dimrit

Ora e dimrit në pjesën më të madhe të Evropës fillon natën midis të shtunës dhe të dielës, më 25 dhe 26 tetor 2025. Ora...

Gjoba për personat që hynë me vetura në parkun rekreativ të Suharekës

Vdes Sam Rivers, basisti i Limp Bizkit, në moshën 48-vjeçare

Përkujtohet veterani i arsimit dhe veprimtari i çështjes kombëtare, Latif Muçaj

Edicioni i 24-të i festivalit ReMusica – 18 koncerte dhe mbi 160 artistë në Prishtinë dhe Prizren

P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

50 fishekë dhe marihuanë nën gomën rezervë, arrestohet në Vërmicë një shtetas shqiptar

Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore – Kastrati përkrah fushatën “Mos hesht” në Malishevë

Koalicionet për balotazh në Prizren, Abrashi: Jemi në kontakt me të gjithë partitë, por ende s`kemi diçka konkrete

78 për qind e votave të numëruara në Prizren/ Ja si renditen kandidatët e PDK-së

Zafir Berisha për balotazhin në Prizren: Do t’i mpreh sërish gërshërët

Latifi vlerëson punën në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët e Rahovecit

Babai raporton zhdukjen e vajzës 15-vjeçare në Prizren

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne