E premte, 24 Tetor, 2025
Këto janë grafitet për të cilat dyshohen tifozët prizrenas që i shkruan në Mal të Zi (FOTO)

Policia në Hercegnovi të Malit të Zi, ka ndaluar një autobus me shtetas kosovarë, që raportohet se janë tifozë zë KB Bashkimit.

“Arpagjikt” ishin duke u kthyer nga Italia për në Kosovë, kur, siç raportojnë mediat në Mal të Zi, ata janë ndaluar për pushim në një lokacion të quajtur Meljine, ku edhe thuhet se kanë shkruar grafite me akronimin UÇK-së.

E në pamjet që tashmë janë publikuar, shihet se shkrimi është “ARPZ – UÇK – 1878”.

Si pasojë, policia malazeze jozyrtarisht ka thënë për mediat atje se dy persona janë shoqëruar në stacion policor. /Klankosova.tv

