Ky’Leo Worriels transferohet te Junior 06

Klubi i basketbollit për femra Junior 06 ka zyrtarizuar afrimin e lojtarit të ri Ky’Leo Worriels. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi përmes një postimi në rrjete sociale, raporton PrizrenPress.

“Mirë se erdhe në skuadrën tonë, Ky’Leo Worriels”, thuhet në njoftimin e KBF Junior 06.

Ky transferim pritet të forcojë radhët e skuadrës në prag të ndeshjeve të ardhshme të kampionatit./PrizrenPress.com

