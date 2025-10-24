Biletat për ndeshjen Rahoveci 029 – Prishtina dalin në shitje

Rahoveci 029 ka njoftuar se biletat për ndeshjen e së shtunës ndaj Prishtinës janë tashmë në shitje dhe do të jenë të disponueshme edhe në ditën e ndeshjes, duke filluar nga ora 11:00, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të klubit, tifozët mund t’i blejnë biletat në dy pika zyrtare: në Fan Shop-in që ndodhet në rrugën “Xhelal Hajda – Toni” dhe në shtandin pranë lokaleve të palestrës.
Çmimet e biletave janë: 2 euro (Tribunë) dhe 5 euro (VIP).
Rahoveci 029 rikthehet në palestrën “Mizahir Isma” për xhiron e tretë të Superligës, ku do të përballet me Prishtinën, të shtunën nga ora 19:00. Klubi ka ftuar tifozët që të jenë të pranishëm dhe ta mbështesin skuadrën në këtë përballje të rëndësishme për vazhdimin e rrugëtimit drejt objektivave sezonale./PrizrenPress.com
