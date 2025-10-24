18.7 C
Prizren
E premte, 24 Tetor, 2025
FokusSport

Kampioni kundër nënkampionit

admin

ProCredit Superliga vazhdon të dhurojë sfida shumë interesante. Derbi i javës zhvillohet të dielën, ku përballen kampionia Trepça dhe nënkampioni Bashkimi, raporton PrizrenPress.

Duelet e edicionit të kaluar ishin të jashtëzakonshme, me gjashtë super finale të zhvilluara, që ngritën adrenalinën në maksimum. ‘Xehetarët’ fituan 4:2 serinë finale. Të dy skuadrat marrin pjesë në grupet e FIBA Europe Cup, duke e bërë këtë sfidë evropiane në “Minatori”. ‘Xehetarët’ kanë një fitore e një humbje, kurse Portokallezinjtë e nisën edicionin me dy fitore.

Java e tretë fillon me përballjen Bora – GO+ Peja. Prishtinasit kanë dy humbje në dy ndeshje, kurse pejanët dy fitore në dy ndeshje. Takimi zhvillohet në “Minatori” të Mitrovicës. 

Rahoveci 029 debuton në shtëpi në elitën e basketbollit të shtunën, ku e pret Sigal Prishtinën, që ka dy fitore në dy ndeshje të zhvilluara, kurse ‘Vreshtarët’ kanë një fitore e një humbje.

Të dielën përballën skuadrat që ende nuk dinë për fitore në këtë edicion Golden Eagle Ylli dhe Vëllaznimi. Të dy skuadrat kërkojnë fitoren e parë këtë edicion.

ProCredit Superliga – Java 3

E shtunë

16:00 Bora – GO+ Peja

19:00 Rahoveci 029 – Sigal Prishtina

E diel

17:00 Golden Eagle Ylli – Vëllaznimi

19:00 Trepça – Bashkimi

Biletat për ndeshjen Rahoveci 029 – Prishtina dalin në shitje

