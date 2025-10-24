18.1 C
Prizren
E premte, 24 Tetor, 2025
type here...

Fokus

“Ec ma Ndryshe” del me hulumtim: Pse i hedhim mbeturinat në lum?

By admin

Organizata “Ec ma Ndryshe” ka publikuar hulumtimin “Pse i hedhim mbeturinat në lum?”, i fokusuar në lumin Lumbardh në Prizren.

Hulumtimi synon të analizojë perceptimet dhe praktikat e qytetarëve lidhur me hedhjen e mbeturinave në lumenj, si dhe të masë nivelin e vetëdijes dhe përgjegjësisë qytetare.

Sipas organizatës, presioni i shtuar nga urbanizimi, industrializimi dhe praktikat bujqësore të pakontrolluara ka kthyer ndotjen e ujërave sipërfaqësore në një sfidë kryesore mjedisore.

Të dhënat e mbledhura ofrojnë një pasqyrë të qartë mbi gjendjen aktuale të lumit dhe përfshijnë mendime e propozime të komunitetit për zgjidhje të mundshme.

Previous article
Kampioni kundër nënkampionit

Më Shumë

Fokus

Grabitje e armatosur në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një grabitje e armatosur ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën "Ibrahim Rugova". Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyçi kofirmoi...
Fokus

Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit

Zgjedhjet komunale të 12 tetorit kanë përfunduar me fitore të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) në Prizren, e cila ka marrë 19,546 vota, duke...

Koalicionet për balotazh në Prizren, Abrashi: Jemi në kontakt me të gjithë partitë, por ende s`kemi diçka konkrete

Pallacanestro Reggiana, e fortë për Bashkimin

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e Vetëvendosjes

Vizita e Bekim Fehmiut në muzeun e Luftës, ish-shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës, viti 1972

Rruga “Marin Barleti” në Prizren po rijetësohet me karakter historik

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor

Kitaristi legjendar, Eric Clapton njofton turin muzikor në Gjermani

Prizren/Një muaj paraburgim burrit që theri partneren dhe të bijën e saj

Bashkimi në Itali: Përqendrim maksimal për sfidën e nesërme në Reggio Emilia

Njoftim për reduktime të furnizimit me ujë në disa zona të Prizrenit

Babai raporton zhdukjen e vajzës 15-vjeçare në Prizren

Këto janë grafitet për të cilat dyshohen tifozët prizrenas që i shkruan në Mal të Zi (FOTO)

Suharekë, gjobat e trafikut dorëzohen në shtëpi

Çikat e Bashkimit shkëlqejnë në Prishtinë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne