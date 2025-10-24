Festivali i Këngës në RTK pritet të jetë mbresëlënës, sipas Hundozit

Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të RTK-së, Hysen Hundozi, ka bërë të ditur se në ambientet e RTK-së po mbahen provat orkestrale për Festivalin e Këngës, ndërsa në Pallatin e Rinisë po punohet intensivisht në skenografinë e tij.
“Përgatitje, energji pozitive dhe përkushtim nga ekipet tona për të sjellë një edicion madhështor të këtij festivali të dashur për publikun,” ka thënë Hundozi.
Ai ka shtuar se falë angazhimit të profesionistëve të artit dhe produksionit, me përvojë shumëvjeçare në organizime të këtilla, si dhe interesimit të madh të talenteve dhe krijuesve muzikorë, ky edicion pritet të jetë vërtet mbresëlënës.
Festivali i Këngës në RTK do të mbahet më 6, 7 dhe 8 nëntor.
Edicioni i tretë do të sjell në skenë 20 këngë të reja që do të interpretohen live, duke shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me edicionet e mëparshme. Përveç 20 këngëve garuese, programi do të jetë i larmishëm edhe me këngë të vjetra shqipe./rtk
