Sport

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën

By admin

Proton Cable Prizreni vazhdon dominimin në Ligën e Parë, duke regjistruar fitore të dyta radhazi këtë sezon.

Ndeshja e zhvilluar në Palestrën “Sezai Surroi” u mbyll me rezultatin 85-55 në favor të vendasve, duke treguar fuqinë dhe vendosmërinë e ekipit, raporton PrizrenPress.

Mbi 2300 gjoba për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku, arrestohen 31 persona

