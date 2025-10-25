17.6 C
Rahoveci 029 sfidon Prishtinën sonte në “Mizahir Isma”

By admin

Sonte nga ora 19:00, palestra “Mizahir Isma” në Rahovec do të presë përballjen e xhiros së tretë të Superligës, ku Rahoveci 029 do të përballet me Prishtinën, raporton PrizrenPress.

Klubi ka njoftuar se biletat mund të blihen që nga ora 11:00, përballë palestrës, duke ftuar të gjithë tifozët të jenë prezent dhe ta mbështesin skuadrën në këtë sfidë të rëndësishme për vazhdimin e rrugëtimit drejt objektivave sezonale.

Rahoveci 029 kërkon mbështetje maksimale nga tifozët për të siguruar një performancë të fortë në këtë takim vendimtar, ndërsa atmosfera pritet të jetë emocionuese dhe e mbushur me energji të tifozëve besnikë./PrizrenPress.com

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën
“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

