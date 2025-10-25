Rahoveci 029 sfidon Prishtinën sonte në “Mizahir Isma”

Sonte nga ora 19:00, palestra “Mizahir Isma” në Rahovec do të presë përballjen e xhiros së tretë të Superligës, ku Rahoveci 029 do të përballet me Prishtinën, raporton PrizrenPress.
Klubi ka njoftuar se biletat mund të blihen që nga ora 11:00, përballë palestrës, duke ftuar të gjithë tifozët të jenë prezent dhe ta mbështesin skuadrën në këtë sfidë të rëndësishme për vazhdimin e rrugëtimit drejt objektivave sezonale.
Rahoveci 029 kërkon mbështetje maksimale nga tifozët për të siguruar një performancë të fortë në këtë takim vendimtar, ndërsa atmosfera pritet të jetë emocionuese dhe e mbushur me energji të tifozëve besnikë./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/