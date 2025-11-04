9.3 C
Prizren
E martë, 4 Nëntor, 2025
E dhimbshme: Pas një sëmundje të rëndë, vdes profesori nga Suhareka

By admin

Pas një sëmundje të rëndë, ka vdekur ditën e djeshme profesor Faton Kabashi nga Krushica e Poshtme e Suharekës.

Lajmi për vdekjen e tij u bë i ditur përmes familjarëve në rrjete sociale.

“Data dhe ora e ceremonisë mortore do të bëhen të ditura në ditët në vijim”, kanë shkruar familjarët e të ndjerit.

Albin Kurti propozon: Unë Ministër i Jashtëm, Glauk Konjufca Kryeministër
Dogana ndalon mallra të falsifikuara me markën “Apple”

