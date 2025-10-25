17.6 C
Prizren
“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’

Sa i përket menaxhimit të situatave në dasma, Emra tha se e ka një qetësi dhe një pjekuri të mjaftueshme që ta menaxhojë çdo situatë.

“Ka qenë sezona më e mirë në karrierën time, asnjëherë nuk kam pasur verë më të dendur. Jam falënderues ndaj atyre që më kanë besu me iu këndu në dasma. Është një besim tepër i madh”, tha Emra në “Weekend” në Klan Kosova.

Ai përmendi një nga situatat që i kishte ndodhur në një dasmë, kur nuses nuk kishte mundur t’i vinte babai në ahengun e dasmës.

Rahoveci 029 sfidon Prishtinën sonte në “Mizahir Isma”
Mbahen “Takimet e Gjeçovit” në Zym të Hasit – zbulohet shtatorja e Pjetër Bogdanit

