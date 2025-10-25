“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’

Këngëtari Neki Emra ka sjell një rrëfim interesant, duke dhënë detaje nga jeta e tij personale, vdekjen e babait, sfidat për t’u bërë prindër, e ndër tjerash foli edhe për sezonin e dasmave.
Sa i përket menaxhimit të situatave në dasma, Emra tha se e ka një qetësi dhe një pjekuri të mjaftueshme që ta menaxhojë çdo situatë.
“Ka qenë sezona më e mirë në karrierën time, asnjëherë nuk kam pasur verë më të dendur. Jam falënderues ndaj atyre që më kanë besu me iu këndu në dasma. Është një besim tepër i madh”, tha Emra në “Weekend” në Klan Kosova.
Ai përmendi një nga situatat që i kishte ndodhur në një dasmë, kur nuses nuk kishte mundur t’i vinte babai në ahengun e dasmës.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren