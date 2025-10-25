17.6 C
Mbahen “Takimet e Gjeçovit” në Zym të Hasit – zbulohet shtatorja e Pjetër Bogdanit

By admin

Në Zym të Hasit sot u zhvillua edicioni i 54-të i manifestimit tradicional “Takimet e Gjeçovit”, i cili i kushtohet jetës dhe veprës së shkrimtarit të shquar Shtjefën Gjeçovi.

Ky vit solli një moment të veçantë përmes zbulimit të shtatores së Pjetër Bogdanit, duke e bërë këtë edicion edhe më madhështor dhe të paharrueshëm për të gjithë pjesëmarrësit, raporton PrizrenPress.

“Takimet e Gjeçovit” vazhdojnë të jenë një ngjarje kyçe kulturore, që promovon trashëgiminë e pasur të Hasit dhe kontribuon në zhvillimin e kulturës dhe letërsisë shqiptare në mbarë rajonin.

Nëpërmjet këtij manifestimi, komuniteti lokal dhe vizitorët nga rajoni nderojnë figurat më të shquara të historisë dhe letërsisë shqiptare, duke ruajtur gjallë traditat dhe vlerat kulturore./PrizrenPress.com

“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’
Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së

