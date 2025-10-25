Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së

Basketbolli kosovar humb një figurë të shquar. Klubi i basketbollit Golden Eagle Ylli nga Suhareka ka njoftuar me dhimbje ndarjen nga jeta të Arben Fondajt, ish-lojtar, ish-anëtar i bordit të klubit dhe ish-anëtar i Bordit të Federatës së Basketbollit të Kosovës.
Në komunikatë, klubi ka theksuar se Arbeni do të mbahet mend për kontributin e tij të çmuar në zhvillimin e klubit dhe për dashurinë e madhe ndaj basketbollit dhe qytetit të Suharekës.
“Arbeni ishte pjesë e familjes së Yllit në periudha të rëndësishme të historisë sonë, duke lënë pas kujtime të bukura, respekt dhe mirënjohje të përhershme”, thuhet në njoftim.
Në fund, KB Golden Eagle Ylli ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Fondaj dhe të afërmit e tij, duke uruar që Arbeni të prehet në paqe.
