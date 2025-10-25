17.6 C
Prizren
E shtunë, 25 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së

By admin

Basketbolli kosovar humb një figurë të shquar. Klubi i basketbollit Golden Eagle Ylli nga Suhareka ka njoftuar me dhimbje ndarjen nga jeta të Arben Fondajt, ish-lojtar, ish-anëtar i bordit të klubit dhe ish-anëtar i Bordit të Federatës së Basketbollit të Kosovës.

Në komunikatë, klubi ka theksuar se Arbeni do të mbahet mend për kontributin e tij të çmuar në zhvillimin e klubit dhe për dashurinë e madhe ndaj basketbollit dhe qytetit të Suharekës.

“Arbeni ishte pjesë e familjes së Yllit në periudha të rëndësishme të historisë sonë, duke lënë pas kujtime të bukura, respekt dhe mirënjohje të përhershme”, thuhet në njoftim.

Në fund, KB Golden Eagle Ylli ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Fondaj dhe të afërmit e tij, duke uruar që Arbeni të prehet në paqe.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Mbahen “Takimet e Gjeçovit” në Zym të Hasit – zbulohet shtatorja e Pjetër Bogdanit

Më Shumë

Fokus

Rruga “Marin Barleti” në Prizren po rijetësohet me karakter historik

Punimet restauruese në rrugën “Marin Barleti”, në Qendrën Historike të Prizrenit, po afrohen drejt përfundimit, raporton PrizrenPress. Sipas Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS),...
Lajme

Gjoba për personat që hynë me vetura në parkun rekreativ të Suharekës

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka reaguar pas një rasti ku disa persona janë futur me automjete në zonën e parkut rekreativ...

Zhduket një e mitur në Prizren

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

Përkujtohet veterani i arsimit dhe veprimtari i çështjes kombëtare, Latif Muçaj

KQZ vendos për rinumërim e dy kutive të votimit në Prizren

FSK po realizon ushtrimin fushor “Ujku Shigjetë”

Rahoveci 029 sfidon Prishtinën sonte në “Mizahir Isma”

Festivali i Këngës në RTK pritet të jetë mbresëlënës, sipas Hundozit

Raporti ditor i PK’së, mbi 1500 gjoba dhe 64 aksidente trafiku

Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Mbi 2300 gjoba për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku, arrestohen 31 persona

Biletat për ndeshjen Rahoveci 029 – Prishtina dalin në shitje

Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

50 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne