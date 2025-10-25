Artan Abrashi takohet me elektoratin e Hasit, kërkon besimin për kryetar të Prizrenit

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka zhvilluar sot takime me elektoratin në zonën e Hasit.
Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/1151855210347371
Ai u prit me entuziazëm në fshatrat Gjonaj, Romajë, Krajk dhe Lubizhdë, ku falënderoi qytetarët për besimin dhe përkushtimin e tyre.
Abrashi do të përballet në balotazh me kandidatin e PDK-së, Shaqir Totaj, në garën për udhëheqjen e komunës së Prizrenit.
