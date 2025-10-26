FBK shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-basketbollistit Arben Fondaj

Federata e Basketbollit të Kosovës (FBK) ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-basketbollistit të njohur, Arben Fondaj.
Në telegramin zyrtar të ngushëllimit, Federata vlerëson kontributin e Fondajt si sportist, drejtues dhe njeri i përkushtuar ndaj basketbollit dhe komunitetit.
“Arbenin do ta kujtojmë me mall dhe do ta kujtojmë përgjithmonë. Ai do të mbetet gjithmonë në zemrat tona”, thuhet në mesazhin e FBK-së.
Fondaj ishte pjesë e klubit Ylli dhe lojtar në Superligën e Kosovës në vitet e para pas luftës. Më vonë, ai shërbeu si drejtor i klubit therandas dhe anëtar i Bordit të Federatës së Basketbollit të Kosovës në periudhën 2013–2016, kohë kur FBK u pranua në organizatën ndërkombëtare FIBA.
Përveç angazhimit sportiv, ai njihej si biznesmen i suksesshëm dhe familjar i përkushtuar.
Kryetari i FBK-së, Arben Fetahu, në emër të Federatës dhe të gjithë komunitetit të basketbollit, ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Fondaj, duke theksuar se kontributi i Arbenit do të mbetet i paharruar në historinë e basketbollit kosovar.
Marketing
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren