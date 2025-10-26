13.2 C
FBK shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-basketbollistit Arben Fondaj

Federata e Basketbollit të Kosovës (FBK) ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-basketbollistit të njohur, Arben Fondaj.

Në telegramin zyrtar të ngushëllimit, Federata vlerëson kontributin e Fondajt si sportist, drejtues dhe njeri i përkushtuar ndaj basketbollit dhe komunitetit.

“Arbenin do ta kujtojmë me mall dhe do ta kujtojmë përgjithmonë. Ai do të mbetet gjithmonë në zemrat tona”, thuhet në mesazhin e FBK-së.

Fondaj ishte pjesë e klubit Ylli dhe lojtar në Superligën e Kosovës në vitet e para pas luftës. Më vonë, ai shërbeu si drejtor i klubit therandas dhe anëtar i Bordit të Federatës së Basketbollit të Kosovës në periudhën 2013–2016, kohë kur FBK u pranua në organizatën ndërkombëtare FIBA.

 

Përveç angazhimit sportiv, ai njihej si biznesmen i suksesshëm dhe familjar i përkushtuar.

Kryetari i FBK-së, Arben Fetahu, në emër të Federatës dhe të gjithë komunitetit të basketbollit, ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Fondaj, duke theksuar se kontributi i Arbenit do të mbetet i paharruar në historinë e basketbollit kosovar.

