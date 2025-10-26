Arrestohet një person në Dragash pasi ushtroi dhunë fizike ndaj vëllait

Policia e Kosovës në raportin 24 orësh njofton se i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
“Dragash / 25.10.2025 – 16:30. Është arrestuar i dyshuari m/k për shkak se kishte ushtruar dhunë fizike ndaj vëllait të tij, viktimës m/k. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, njofton PK.
