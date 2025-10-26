Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratojë sot Qeverinë e re të udhëhequr nga Albin Kurti.
Votimi i kryer në mënyrë elektronike, nuk ka siguruar shumicën parlamentare të nevojshme. Për ishin 56 vota, kundër 48 dhe katër abstenime.
Në votim kanë marrë pjesë 108 deputetë.
Si rezultat partitë politike mund të përballen me zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, ndërsa disa procese të rëndësishme si miratimi i Buxhetit dhe funksionimi i institucioneve mbeten të pazgjidhura.
