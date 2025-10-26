13.2 C
Prizren
E diel, 26 Tetor, 2025
type here...

Lajme

48 vjeçari nga Prizreni ndërron jetë pas aksidentit në Kukës – trupi i viktimës ishte dërguar për obduksion në Shqipëri

By admin

Një 48-vjeçar nga Prizreni  ka humbur jetën tetë ditë pas një aksidenti të rëndë trafiku që kishte ndodhur në territorin e Shqipërisë.

Sipas burimeve të besueshme nga QKUK, rreth orës 10:20 të datës 24 tetor 2025, nga Klinika Intensive e QKUK-së në Prishtinë, është njoftuar për vdekjen e personit S. H. rreth 48-vjeçar.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/1151855210347371

Ai kishte qenë i shtrirë në QKUK që nga data 16 tetor, pas një aksidenti trafiku në Kukës, ku autoritetet shqiptare kishin filluar procedurat e para ligjore. Pas trajtimit fillestar në Spitalin e Prizrenit, ai ishte transferuar në Prishtinë për kujdes intensiv, por nuk ka arritur të mbijetojë.

Express Kredi nga BiCredit

Me urdhër të prokurorit të çështjes në Kukës, trupi i pajetë është dërguar për obduksion në Shqipëri, ndërsa përmes ILECU-së është kryer koordinimi ndërmjet autoriteteve kosovare dhe shqiptare.

Rastin e kanë ndjekur njësitë e hetimeve të SP Jugu, me mbështetjen e njësive reaguese, në konsultim me Prokurorin Kujdestar të Krimeve të Rënda. Procedurat ligjore do të vazhdojnë në bashkëpunim të plotë me autoritetet e drejtësisë në Shqipëri.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Më Shumë

Fokus

Aktakuzë ndaj shtetasit turk që vrau vajzën e tij me thikë në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj shtetasit turk me inicialet M.G në dyshimet se i njëjti kishte vrarë me thikë vajzën e...
Fokus

“Koha për Lirinë” – Prizreni ndizet për duelin me Vëllaznimin

Në qytetin ku futbolli nuk është vetëm sport, por identitet, krenari dhe mënyrë jete, Liria e Prizrenit po hyn në një javë të veçantë emocioni....

Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

KQZ vendos për rinumërim e dy kutive të votimit në Prizren

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Ndalohen mallra të falsifikuara në Vërmicë

Si e bëri për vete yllin shqiptar? Callum Turner flet për lidhjen me Dua Lipën

50 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Rahoveci 029 sfidon Prishtinën sonte në “Mizahir Isma”

Festivali i Këngës në RTK pritet të jetë mbresëlënës, sipas Hundozit

FSK po realizon ushtrimin fushor “Ujku Shigjetë”

Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

Vajza sulmohet nga ariu në Mamushë, shpëton në momentin e fundit |VIDEO

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne