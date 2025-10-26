12.5 C
Prizren
E diel, 26 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Vetaksident në Vërmicë

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 11:45 në dalje të Vërmicës, ku një veturë e tipit BMW ka dalë nga rruga, duke shkaktuar lëndime trupore tek dy gra që ndodheshin në automjet.

Kliko linkun:https://www.facebook.com/reel/

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, ka konfirmuar për Gazeta Sinjali se bëhet fjalë për një vetëaksident dhe se të lënduarat janë dërguar për trajtim mjekësor.

“Si pasojë e këtij aksidenti dy persona – femra kanë pësuar lëndime trupore”, ka deklaruar Hoxha.

Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve që të kenë kujdes të shtuar në trafik, veçanërisht në zonat me kthesa dhe dalje të rrugëve.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria e Prizrenit fiton në Pejë ndaj Besës
Next article
Partia Guxo i jep mbështetje Artan Abrashit për balotazhin në Prizren

Më Shumë

Fokus

Partia Guxo i jep mbështetje Artan Abrashit për balotazhin në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka siguruar mbështetjen e Partisë Guxo për garën e balotazhit që do të mbahet...
Fokus

Prizrenasit me fitore të vështirë ndaj “Vreshtarëve”

Bashkimi arriti fitoren e dytë këtë edicion të ProCredit Superligës. Edhe pse nuk e patën aspak lehtë, prizrenasit fituan ndaj Rahoveci 029 me rezultat...

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën

Pas një viti e tre muajsh udhëtim me biçikletë, Ceki Hoti nga Prizreni arrin në Indonezi (VIDEO)

Të dielën ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Jurgen Uldedaj kampion bote: E rrah keq Rolly Lambert dhe e fiton titullin IBO

Aktakuzë ndaj shtetasit turk që vrau vajzën e tij me thikë në Prizren

“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’

Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së

`Takimet e Gjeçovit` në Zym të Hasit sot nderojnë figurën e Pjetër Bogdanit me shtatore

Vizita e Bekim Fehmiut në muzeun e Luftës, ish-shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës, viti 1972

“Ec ma Ndryshe” del me hulumtim: Pse i hedhim mbeturinat në lum?

Institucionet lokale të Suharekës koordinohen për mirëmbajtjen e rrugëve dhe sigurinë gjatë dimrit

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

Çikat e Bashkimit shkëlqejnë në Prishtinë

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne