Totaj vizitoi shoqatat turke

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar një takim me përfaqësues të shoqatave turke në qytet, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në fushën e arsimit.
Ai vizitoi Asociacionin “The Right Way” dhe Asociacionin e Mësuesve të Turqisë, të cilat janë ndër organizatat më të rrënjosura në komunitetin turk të Kosovës.
“Shoqata ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme në zhvillimin e arsimit”, ka shkruar ai.
Totaj ishte i shoqëruar nga Levent Bu?, nënkryetar i Këshillit të Komunës së Prizrenit, duke dëshmuar përkushtimin institucional ndaj komuniteteve arsimore dhe kulturore.
