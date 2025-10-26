13 C
Prizren
Totaj vizitoi shoqatat turke

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar një takim me përfaqësues të shoqatave turke në qytet, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në fushën e arsimit.

Ai vizitoi Asociacionin “The Right Way” dhe Asociacionin e Mësuesve të Turqisë, të cilat janë ndër organizatat më të rrënjosura në komunitetin turk të Kosovës.

“Shoqata ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme në zhvillimin e arsimit”, ka shkruar ai.

Totaj ishte i shoqëruar nga Levent Bu?, nënkryetar i Këshillit të Komunës së Prizrenit, duke dëshmuar përkushtimin institucional ndaj komuniteteve arsimore dhe kulturore.

