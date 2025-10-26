9.7 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se pas reshjeve të dendura të shiut, ekipet komunale kanë ndërhyrë menjëherë në disa zona të qytetit për të shmangur përmbytjet dhe për të mbajtur situatën nën kontroll.

Totaj tregon se punimet dhe monitorimi po vazhdojnë me intensitet, pavarësisht se reshjet e shiut ende nuk kanë pushuar.

Ai siguroi qytetarët se institucionet janë në terren dhe të angazhuara për të minimizuar çdo rrezik të mundshëm.

Ky reagim i shpejtë vjen në një kohë kur reshjet intensive kanë shkaktuar vështirësi në disa pjesë të vendit, duke rritur nevojën për gatishmëri dhe koordinim institucional./PrizrenPress.com

