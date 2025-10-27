10.5 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
Publikohen pamjet, momenti i arrestimit të prokurorit Beqë Shala në vendin e punës

By admin

Prokurori i Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, Beqë Shala, është arrestuar gjatë një aksioni të zhvilluar nën drejtimin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës.

Sipas njoftimit të Sistemit Prokurorial, prokurori është arrestuar nën dyshimin se ka kryer veprën penale “Marrja e ryshfetit”.

“Betimi për Drejtësi”, ka publikuar momentin e arrestimit të prokurorit Shala në vendin e tij të punës, ku shihet i prangosur.

