Vdes një shtetas i huaj në spitalin e Prizrenit, rasti po hetohet

admin

Policia, përmes raportit 24 orësh, ka njoftuar se një shtetas i huaj ka vdekur në spitalin e Prizrenit.

Rasti po hetohet.

“HETIM I VDEKJES – Prizren / 26.10.2025 – 00:10. Raportohet se në Spitalin e Prizrenit ka ndërruar jetë viktima mashkull shtetas I huaj. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.”

Publikohen pamjet, momenti i arrestimit të prokurorit Beqë Shala në vendin e punës
Totaj: Ekipet komunale në terren për t'u ndihmuar familjeve e prekura nga përmbytjet në Prizren

