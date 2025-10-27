11.3 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
Komuna e Dragashit hap konkurs për ndarjen e bursave për studentët

By admin
Komuna e Dragashit. Dragash. 26.05.15, Photo: Atdhe Mulla

Drejtoria Komunale për Arsim në Komunën e Dragashit ka shpallur konkursin për ndarjen e bursave për studentët e komunës që ndjekin studimet në universitetet publike të Republikës së Kosovës për vitin akademik 2025/2026.

Sipas njoftimit zyrtar, të drejtë aplikimi kanë vetëm studentët e rregullt që janë banorë të Komunës së Dragashit, pa dallime etnike, gjinore apo fetare, përjashtuar studentët e nivelit pasuniversitar – master dhe doktoraturë.

Bursat komunale ndahen për studentët e nivelit themelor (bachelor) të regjistruar në universitetet publike të Kosovës, të cilët nuk janë përfitues të bursave nga Ministria e Arsimit apo universitetet. Studentët duhet të mos jenë në vitin e parë apo në vitin e fundit të studimeve (absolventë) dhe të mos kenë përsëritur vitin akademik.

Në kuadër të kritereve të veçanta, përparësi u jepet studentëve me nota të larta mesatare, atyre që janë pjesë e familjeve me asistencë sociale, që studiojnë në lëndë deficitare, që vijnë nga familje të dëshmorëve apo veteranëve, si dhe studentëve pa prindër apo me nevoja të veçanta.

Aplikimet do të jenë të hapura për 15 ditë, nga 27 tetori deri më 10 nëntor 2025, ndërsa formularët mund të merren dhe dorëzohen në zyrat e Drejtorisë Komunale për Arsim dhe në objektin e DKRS-së në Dragash, çdo ditë pune nga ora 10:00 deri në 15:00.

Shuma e bursës do të përcaktohet në varësi të numrit të përfituesve, ndërsa përzgjedhja e fituesve do të bëhet nga një komision i posaçëm në kuadër të DKA-së. Pas miratimit të listës përfundimtare nga kryetari i komunës, studentët përfitues do të nënshkruajnë kontratë individuale për shfrytëzimin e bursës.

