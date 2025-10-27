10.2 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Në Dragobil u përkujtua dëshmori Ali Murat Paçarizi në 27-vjetorin e rënies për liri

By admin

Sot, në Dragobil të Malishevës, u mbajt ceremonia përkujtimore kushtuar dëshmorit të kombit, Ali Murat Paçarizi, në 27-vjetorin e rënies së tij për lirinë e Kosovës.

Në këtë aktivitet morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, kryetari i degës së OVL-UÇK-së në Malishevë, Metush Kryeziu, kryetari i nëndegës së OVL-UÇK-së në Dragobil, Habib Paçarizi, bashkëluftëtarë, familjarë dhe qytetarë të shumtë, raporton PrizrenPress.

Në fjalimet e mbajtura pranë lapidarit të dëshmorëve, u theksua se Aliu, në moshë fare të re, zgjodhi pushkën për të mbrojtur lirinë dhe dinjitetin kombëtar.

“Jeta dhe gjaku i dëshmorëve janë themel i shtetit që ne sot e gëzojmë”, u tha mes tjerash gjatë ceremonisë, duke theksuar se amaneti i tyre do të ruhet përjetë.

Po ashtu u përkujtua edhe plagosja e luftëtarëve Arsim dhe Haki Paçarizi, të cilët më 27 tetor 1998 ishin bashkë me Aliun, sot të gjithë dëshmorë të kombit.

Pas ceremonisë përkujtimore, pjesëmarrësit bënë homazhe dhe vendosën buqeta lulesh në varrezat e dëshmorëve në Malishevë./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ndalohet për 48 orë prokurori që u arrestua për marrje ryshfeti
Next article
Përmbytje në Vlashnjë

Më Shumë

Fokus

Arrestohet prokurori i Prizrenit, Beqë Shala – dyshohet për marrje të ryshfetit

Prokurori i Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore në Prizren, Beqë Shala, është arrestuar në një aksion të udhëhequr nga Prokuroria Speciale e Republikës...
Fokus

Partia Guxo i jep mbështetje Artan Abrashit për balotazhin në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka siguruar mbështetjen e Partisë Guxo për garën e balotazhit që do të mbahet...

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Zhduket një e mitur në Prizren

Zbulohen 50 mijë euro të padeklaruara në Vërmicë

Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren

Mbi 2300 gjoba për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku, arrestohen 31 persona

Prizreni udhëton në Obiliq për përballjen me KEK-un

Prizrenasit fitojnë derbin në Mitrovicë

“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’

Koalicionet për balotazh në Prizren, Abrashi: Jemi në kontakt me të gjithë partitë, por ende s`kemi diçka konkrete

Ndeshja Drini i Bardhë – Deçani ndërpritet për shkak të motit të keq

Ngjarja në Prizren ku u therën me thikë nëna dhe e bija 12-vjeçare dyshohet se ndodhi për motive xhelozie

“Koha për Lirinë” – Prizreni ndizet për duelin me Vëllaznimin

Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore – Kastrati përkrah fushatën “Mos hesht” në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne