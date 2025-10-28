15 C
Prokurori Beqë Shala pezullohet nga detyra pas hetimeve për marrje ryshfeti

By admin

Këshilli Prokurorial i Kosovës ka vendosur të pezullojë përkohësisht nga detyra prokurorin Beqë Shala, pas pranimit të njoftimit zyrtar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) se ndaj tij është iniciuar një hetim penal.

Shala, prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prizren, do të mbetet i pezulluar deri në përfundimin e procedurës penale ose deri në një vendim të ri të Këshillit.

KPK thekson se vendimi synon të sigurojë paanshmërinë dhe integritetin e procedurës hetimore, si dhe të ruajë besimin e publikut në sistemin prokurorial të Kosovës.

Vendimi mund të gjendet në faqen zyrtare të KPK-së: Linku i vendimit

SistemiProkurorial #KeshilliProkurorialKosoves #KPK #SKPK

