15 C
Prizren
E martë, 28 Tetor, 2025
type here...

Sport

Ballkani shpartallon Malishevën me pesë gola

By admin

Ballkani, ka shënuar një fitore të thellë dhe bindëse në kuadër të javës së 11-të të Albi Mall Superligës së Kosovës, duke mposhtur Malishevën me rezultat të thellë 5:0 në stadiumin “Liman Gegaj”.

Që në fillim të ndeshjes, ekipi nga Suhareka e vendosi ritmin e lojës dhe arriti të kalojë shpejt në epërsi. Almir Kryeziu shënoi që në minutën e 7-të nga penalltia, duke i dhënë avantazhin Ballkanit.

Në pjesën e dytë, skuadra e drejtuar nga trajneri Orges Shehi vazhdoi me të njëjtin intensitet, duke treguar efikasitet të lartë në fazën sulmuese. Bleart Tolaj shënoi dy herë radhazi, në minutat 47 dhe 61, duke e çuar rezultatin në 3:0.

Dominimi i Ballkanit nuk u ndal me kaq. Mesfushori brazilian Giovanni realizoi golin e katërt në minutën e 70, ndërsa Valentin Serebe kompletoi fitoren e thellë me golin e pestë në minutën e 76.

Kjo ishte fitorja e gjashtë sezonalë për Ballkanin, që tashmë ngjitet në vendin e dytë të tabelës me 22 pikë, duke qëndruar shumë pranë kreut.

Ndërkohë, për Malishevën, kjo humbje e rëndë është e gjashta në kampionat, dhe ekipi mbetet në pozitën e gjashtë me 13 pikë, duke pasur nevojë për reagim në javët e ardhshme për të shmangur rënien në formë./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prokurori Beqë Shala pezullohet nga detyra pas hetimeve për marrje ryshfeti

Më Shumë

Sport

Ndeshja Drini i Bardhë – Deçani ndërpritet për shkak të motit të keq

Ndeshja ndërmjet Drinit të Bardhë dhe Deçanit është ndërprerë për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, të cilat e bënë të pamundur vazhdimin e...
Sport

Prizreni udhëton në Obiliq për përballjen me KEK-un

Prizreni do të zhvillojë ndeshjen e radhës të kampionatit kundër KEK-ut në stadiumin “Agron Rama” në Obiliq. Takimi do të luhet nesër me fillim...

Ngjarja në Prizren ku u therën me thikë nëna dhe e bija 12-vjeçare dyshohet se ndodhi për motive xhelozie

Nait Hasani: Kurti më premtoi se do t’i vizitojë krerët e UÇK-së, nuk e realizoi

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Barazim dramatik në Suharekë, Ballkani dhe Gjilani ndajnë pikët. Malisheva kthehet te fitorja

Partia Guxo i jep mbështetje Artan Abrashit për balotazhin në Prizren

Fushata zgjedhore për balotazhin nga 3 deri më 9 nëntor

Prokurori Beqë Shala pezullohet nga detyra pas hetimeve për marrje ryshfeti

Arrestohet një person në Dragash pasi ushtroi dhunë fizike ndaj vëllait

Ndalohen mallra të falsifikuara në Vërmicë

Prizrenasit fitojnë derbin në Mitrovicë

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit

Institucionet lokale të Suharekës koordinohen për mirëmbajtjen e rrugëve dhe sigurinë gjatë dimrit

Në Dragobil u përkujtua dëshmori Ali Murat Paçarizi në 27-vjetorin e rënies për liri

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne