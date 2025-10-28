Ballkani shpartallon Malishevën me pesë gola

Ballkani, ka shënuar një fitore të thellë dhe bindëse në kuadër të javës së 11-të të Albi Mall Superligës së Kosovës, duke mposhtur Malishevën me rezultat të thellë 5:0 në stadiumin “Liman Gegaj”.
Që në fillim të ndeshjes, ekipi nga Suhareka e vendosi ritmin e lojës dhe arriti të kalojë shpejt në epërsi. Almir Kryeziu shënoi që në minutën e 7-të nga penalltia, duke i dhënë avantazhin Ballkanit.
Në pjesën e dytë, skuadra e drejtuar nga trajneri Orges Shehi vazhdoi me të njëjtin intensitet, duke treguar efikasitet të lartë në fazën sulmuese. Bleart Tolaj shënoi dy herë radhazi, në minutat 47 dhe 61, duke e çuar rezultatin në 3:0.
Dominimi i Ballkanit nuk u ndal me kaq. Mesfushori brazilian Giovanni realizoi golin e katërt në minutën e 70, ndërsa Valentin Serebe kompletoi fitoren e thellë me golin e pestë në minutën e 76.
Kjo ishte fitorja e gjashtë sezonalë për Ballkanin, që tashmë ngjitet në vendin e dytë të tabelës me 22 pikë, duke qëndruar shumë pranë kreut.
Ndërkohë, për Malishevën, kjo humbje e rëndë është e gjashta në kampionat, dhe ekipi mbetet në pozitën e gjashtë me 13 pikë, duke pasur nevojë për reagim në javët e ardhshme për të shmangur rënien në formë./PrizrenPress.com
