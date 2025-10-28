Nesër nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Dijon në FIBA Europe Cup

Bashkimi ka njoftuar se nesër, nga ora 10:00, do të fillojë shitja e biletave për ndeshjen ndaj ekipit francez JDA Dijon, e vlefshme për garat e FIBA Europe Cup. Shitja do të bëhet para palestrës “Sezai Surroi” në Prizren, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të klubit, secili person mund të blejë maksimumi katër bileta, ndërsa hyrja në palestër do të lejohet vetëm me biletë të vlefshme, pa asnjë përjashtim moshe.
Çmimi i biletës së rregullt është 3 euro, ndërsa biletat VIP do të kushtojnë 15 euro.
Klubi ka ftuar të gjithë tifozët që të jenë të pranishëm të mërkurën për ta mbështetur skuadrën në përballjen evropiane, duke theksuar rëndësinë e përkrahjes së publikut prizrenas në këtë ndeshje të rëndësishme.
“Ejani t’i mbështesim djemtë tanë të mërkurën!”, thuhet në fund të njoftimit të klubit./PrizrenPress.com
