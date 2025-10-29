16.3 C
Prizren
E mërkurë, 29 Tetor, 2025
type here...

Fokus

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit

By admin

Kandidati i LVV-së për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi ka njoftuar se ka arritur bashkëpunim me Partinë Rome të Bashkuar të Kosovës që drejtohet nga Albert Kinolli.

Abrashi ka tha se ky bashkëpunim do të jetë për një Prizren multietnik, gjithëpërfshirës dhe solidar.

“Sot arritëm marrëveshje bashkëpunimi me kryetarin e PREBK-së, z. Albert Kinolli, deputet që përfaqëson me dinjitet komunitetin rom të Prizrenit. Në takim ishte i pranishëm edhe bashkëpartiaku dhe aktivisti i parë rom në Lëvizjen VETËVENDOSJE!, Sejnur Veshall, i cili, për herë të parë në historinë e Kosovës, u propozua ditë më parë për postin e Ministrit të Zhvillimit Rajonal nga Qeveria Kurti”, ka shkruar Abrashi.

Abrashi ka shtuar se ky bashkëpunim shënon një bashkim forcash për të avancuar mirëqenien sociale, zhvillimin kulturor dhe përmirësimin e infrastrukturës për komunitetin rom në Prizren.

“Ai reflekton vizionin tonë të përbashkët për një qytet që respekton diversitetin dhe promovon barazinë në çdo fushë të jetës publike”, ka shkruar Abrashi.

Ndryshe në raundin e balotazhit në Prizren në garë do të jenë Shaqir Totaj i PDK-së dhe Artan Abrashi i LVV-së.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Policia shqiptoi për 24 orë, rreth dy mijë e 500 gjoba në trafik
Next article
Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

Më Shumë

Fokus

Liria e Prizrenit fiton në Pejë ndaj Besës

Në një ndeshje dinamike dhe me gola të bukur, Liria e Prizrenit ka triumfuar me rezultat 1:3 ndaj Besës së Pejës, raporton PrizrenPress. Pjesa e...
Lajme

Nesër seanca për Qeverinë

Mandatari për formimin e Qeverisë së re të Kosovës, kreu i Vetëvendosjes, Albin Kurti, nesër pritet t’ua prezantojë kabinetin qeveritar deputetëve të Kuvendit. Ligjvënësit...

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Fushata zgjedhore për balotazhin nga 3 deri më 9 nëntor

Xheladini i LDK-së: Kryesia na dha të drejtën autonome të bëjmë koalicion me këdo, edhe me Vetëvendosjen

Abrashi pa vija të kuqe, ju dërgon ftesë për koalicion të gjitha partive politike në Prizren

Barazim dramatik në Suharekë, Ballkani dhe Gjilani ndajnë pikët. Malisheva kthehet te fitorja

S’ka fitues në Prizren – Liria dhe Vëllaznimi ndahen 0:0

Të dielën ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Në Dragobil u përkujtua dëshmori Ali Murat Paçarizi në 27-vjetorin e rënies për liri

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën

Përkujtohet poeti Abdullah Thaçi

Biletat për ndeshjen Rahoveci 029 – Prishtina dalin në shitje

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

Totaj: Ekipet komunale në terren për t’u ndihmuar familjeve e prekura nga përmbytjet në Prizren

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne