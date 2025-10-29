16.3 C
Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

By admin

Bashkimi do të përballet të mërkurën me skuadrën e njohur franceze JDA Dijon, në ndeshjen e tretë të fazës së grupeve në FIBA Europe Cup. Takimi zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 19:00, raporton PrizrenPress.

Të dy skuadrat do të kërkojnë fitoren e parë në këtë edicion të garës, pasi kanë pësuar humbje në dy përballjet e para të Grupit J.

Për Bashkimin, që po garon për herë të parë në një kompeticion evropian të këtij niveli, kjo ndeshje para tifozëve të vet ka rëndësi të madhe, jo vetëm për rezultatin, por edhe për përfaqësimin e denjë të basketbollit prizrenas dhe kosovar në arenën ndërkombëtare.

Skuadra portokallezi pësoi në dy takimet e para ndaj Cibonës dhe Pallacanestro Reggiana, por ka shfaqur lojë të përmirësuar dhe besim për të arritur fitoren e parë në histori të klubit në FIBA Europe Cup.

Në prag të përballjes, klubi ka bërë thirrje për mbështetje masive nga tifozët, të cilët mund të sigurojnë biletat nga nesër në mëngjes, përpara palestrës “Sezai Surroi”.

“Ejani t’i mbështesim djemtë tanë të mërkurën!”, është mesazhi i klubit për të gjithë dashamirët e basketbollit prizrenas./PrizrenPress.com

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit
Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

