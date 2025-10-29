16.3 C
Prizren
E mërkurë, 29 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

By admin

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, ka reaguar sërish pas shkarkimit të dy anëtarëve të partisë SDU, të cilën ajo e drejton, nga postet e tyre qeveritare.

Balje në “Facebook”  u është përgjigjur komentuesve që, sipas saj, e kanë “gozhduar” pas reagimit të djeshëm, ku kishte shkruar: “Hakmarrja nuk ka nisur, veç ka vazhduar.”

Me këtë deklaratë, ajo ka lënë të kuptohet se kryeministri në detyrë, Albin Kurti, është hakmarrë ndaj saj për faktin që nuk e ka votuar qeverinë “Kurti 3”.

Balje ka bërë me dije se gati 400 njerëz kanë komentuar në reagimin e saj, e të cilat siç ka theksuar ajo, linçime mediatike, fyerje, kërcënime dhe shantazhe vetëm “e pastrojnë nga mëkatet”.

“Prej tetë muajsh po përpiqeni në mënyrë të organizuar të bëni të njëjtën gjë, dhe tashmë është bërë monotone, pa asnjë rezultat konkret. Asnjë koment i juaji nuk mund të ndryshojë asgjë në jetën time. Të gjitha ato gënjeshtra, linçime mediatike, fyerje, kërcënime dhe shantazhe vetëm më pastrojnë mëkatet. Në emër të kësaj uroj të jeni mirë dhe me shëndet ju dhe familjet tuaja”, ka shkruar deputetja Balje.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon
Next article
Nis krasitja e pemëve e bimëve dekoruese në Prizren

Më Shumë

Opinione

Balotazhi i Prizrenit – test i besimit dhe i pjekurisë politike

Kujtim S. Gërmizaj Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale në Prizren, që do të mbahet më 9 nëntor 2025, nuk do të përcaktojë vetëm kryetarin...
Fokus

Artan Abrashi dhe AAK-ja nënshkruajnë marrëveshje koalicioni për qeverisjen lokale në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka nënshkruar sot një marrëveshje koalicioni me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), për...

PDK-ja në Has mobilizohet për Totajn për ta bërë për herë të dytë kryetar të Prizrenit

Nis krasitja e pemëve e bimëve dekoruese në Prizren

“Ec ma Ndryshe” del me hulumtim: Pse i hedhim mbeturinat në lum?

Xheladini i LDK-së: Kryesia na dha të drejtën autonome të bëjmë koalicion me këdo, edhe me Vetëvendosjen

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Uji nuk është i pijshëm në Prizren

Ballkani shpartallon Malishevën me pesë gola

Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Artan Abrashi takohet me elektoratin e Hasit, kërkon besimin për kryetar të Prizrenit

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

`Takimet e Gjeçovit` në Zym të Hasit sot nderojnë figurën e Pjetër Bogdanit me shtatore

Biletat për ndeshjen Rahoveci 029 – Prishtina dalin në shitje

Në Dragobil u përkujtua dëshmori Ali Murat Paçarizi në 27-vjetorin e rënies për liri

Si e kalon të dielën? Rama: Lindës dhe Zahos i bëj padrejtësi, arratisem në studion e skulpturës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne