Pakënaqësi brenda AAK-së në Prizren, reagon njëri nga themeluesit e kësaj partie: “Ne nuk kemi votë për VV-në”

Dje është nënshkruar një koalicion i panatyrshëm ndërmjet LVV-së dhe AAK-së në Prizren.
Menjëherë pas publikimit të lajmit, ka reaguar njëri nga themeluesit e AAK-së në Prizren, Masar Kastrati. Ai nuk e ka pritur aspak mirë këtë lajm.
Ai e ka kritikuar ashpër kryetarin e AAK-së në Prizren, Besnik Krasniqin.
“Besnik, e tradhtove elektoratin dhe ne nuk kemi votë për VV-në”, është shprehur Kastrati në një koment në facebook.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren