Pakënaqësi brenda AAK-së në Prizren, reagon njëri nga themeluesit e kësaj partie: “Ne nuk kemi votë për VV-në”

By admin

Dje është nënshkruar një koalicion i panatyrshëm ndërmjet LVV-së dhe AAK-së në Prizren. 

Menjëherë pas publikimit të lajmit, ka reaguar njëri nga themeluesit e AAK-së në Prizren, Masar Kastrati. Ai nuk e ka pritur aspak mirë këtë lajm.

Ai e ka kritikuar ashpër kryetarin e AAK-së në Prizren, Besnik Krasniqin.

“Besnik, e tradhtove elektoratin dhe ne nuk kemi votë për VV-në”, është shprehur Kastrati në një koment në facebook.

Nis krasitja e pemëve e bimëve dekoruese në Prizren

