10.1 C
Prizren
E diel, 26 Tetor, 2025
type here...

Sport

Jurgen Uldedaj kampion bote: E rrah keq Rolly Lambert dhe e fiton titullin IBO

By admin

Boksieri Jurgen Uldedaj e ka arritur atë që s’e kishte bërë askush, bëhet kampion bote pasi rrahu Rolly Lambertin për ta fituar titullin IBO në peshën “Cruiserweight”.

Që nga fillimi, Uldedaj mori kontrollin e ringut, duke e mbajtur gjithmonë iniciativën dhe duke goditur më saktë e më me vendosmëri. Ai kërkonte të shtynte ritmin e ndeshjes dhe të detyronte Lambert të reagonte, por kundërshtari i tij u tregua pasiv dhe i mbyllur gjatë gjithë duelit.

Pavarësisht disa tentativave sporadike të Lambert në raundet e mesme, ndeshja nuk ndryshoi drejtim. Uldedaj vazhdoi ta menaxhonte me qetësi, duke ruajtur presionin dhe duke grumbulluar pikë me goditje të sakta në trup dhe në fytyrë.

Publiku në “O2 Arena”, i cili përfshinte shumë tifozë shqiptarë, e mbështeti vazhdimisht Uldedajn, ndërsa pakënaqësia ndaj mungesës së intensitetit nga Lambert u ndje qartë në sallë.

Në fund, Uldedaj e mbylli ndeshjen në kontroll të plotë, duke e dominuar teknikisht dhe fizikisht kundërshtarin. Edhe pse dueli nuk ofroi emocione të mëdha, performanca e qëndrueshme i mjaftoi Uldedajt për të siguruar një fitore të pastër dhe për t’u shpallur kampion bote në versionin IBO për peshën “Cruiserweight”./Telegrafi/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zymi ndërmjet kujtesës dhe përjetësisë: Nga Gjeçovi te Bogdani
Next article
Rahoveci 029 humb në “Mizahir Isma” ndaj Prishtinës

Më Shumë

Kulture

Qazim Thaçi – Zëri poetik nga Prizreni që mban gjallë kujtesën kombëtare

Nga Nexhbedin Basha Gazetar & poet Qazim Thaçi, poet dhe gazetar nga Prizreni – qyteti që shpesh quhet "kryeqyteti historik i shqiptarëve" dhe Ambasadot i Çaqes...
Fokus

“Ec ma Ndryshe” del me hulumtim: Pse i hedhim mbeturinat në lum?

Organizata “Ec ma Ndryshe” ka publikuar hulumtimin “Pse i hedhim mbeturinat në lum?”, i fokusuar në lumin Lumbardh në Prizren. Hulumtimi synon të analizojë perceptimet dhe...

Ky’Leo Worriels transferohet te Junior 06

Përkujtohet poeti Abdullah Thaçi

Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

Zymi ndërmjet kujtesës dhe përjetësisë: Nga Gjeçovi te Bogdani

Festivali i Këngës në RTK pritet të jetë mbresëlënës, sipas Hundozit

Edicioni i 24-të i festivalit ReMusica – 18 koncerte dhe mbi 160 artistë në Prishtinë dhe Prizren

Barazim dramatik në Suharekë, Ballkani dhe Gjilani ndajnë pikët. Malisheva kthehet te fitorja

Si e bëri për vete yllin shqiptar? Callum Turner flet për lidhjen me Dua Lipën

Prizrenasit me fitore të vështirë ndaj “Vreshtarëve”

Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Dogana ndalon mallra të padeklaruara, drogë dhe municion në Vërmicë

Bashkimi në Itali: Përqendrim maksimal për sfidën e nesërme në Reggio Emilia

Selmanaj, pas rezultateve në Prizren: Gara ishte e vështirë dhe e pabarabartë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne