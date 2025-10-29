8.4 C
Prizren
E mërkurë, 29 Tetor, 2025
Mitrovica triumfon në Gjonaj me stil kampioni, 4:0 ndaj Drinit të Bardhë

By admin

Mitrovica ka regjistruar një fitore të madhe si mysafire ndaj Drinit të Bardhë, duke triumfuar me rezultat bindës 0-4 në Gjonaj të Hasit.

Protagonistët e ndeshjes ishin Emmanuel Atta, i cili shënoi dy gola, Franklin Kenneth Emordi dhe Erdon Merovci, që vulosën një fitore të pastër për skuadrën mitrovicase, raporton PrizrenPress.

Pas ndeshjes, klubi ka falënderuar sponsorët për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar se ekipi do të vazhdojë të punojë fort drejt synimit kryesor – inkuadrimit në Ligën e Parë të Kosovës.

“Ne do të vazhdojmë të punojmë fortë për realizimin e synimeve tona që janë inkuadrimi në Ligën e Parë të Kosovës”, thuhet në njoftimin e klubit nga Mitrovica./PrizrenPress.com

