8.4 C
Prizren
E mërkurë, 29 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Komuna e Prizrenit vazhdon ndërhyrjet pas vërshimeve në qytet dhe rrethina

By admin

Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë në Komunën e Prizrenit po vazhdon me intensitet të lartë ndërhyrjet në zonat e prekura nga vërshimet.

Për të përmirësuar gjendjen, janë aktivizuar kompanitë kontraktuese për pastrimin e rrugëve, largimin e prockave dhe sanimin e shtratit të Lumbardhit.

Punimet kanë përfshirë shumë pjesë të qytetit dhe rrethinave, duke filluar nga rruga Prizren – Hoqë pranë varrezave të qytetit, rruga Jeshkove, rruga Tusuz, rruga Bajram Curri, rruga Prizren – Reçan, Tranziti i Ri, Lubizhdë pranë fabrikës së mishit, Hoqë e Qytetit në lagjen Gurishte, Vlashnje dhe Tranziti i Vjetër.

Komuna njofton se ndërhyrjet po vazhdojnë pa ndërprerje për të siguruar normalizimin e situatës dhe mbrojtjen e qytetarëve nga pasojat e vërshimeve.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mitrovica triumfon në Gjonaj me stil kampioni, 4:0 ndaj Drinit të Bardhë
Next article
Pas Kinollit, Abrashi bashkon forcat edhe me Erxhan Galushin për garën në Prizren

Më Shumë

Lajme

Gjoba për personat që hynë me vetura në parkun rekreativ të Suharekës

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka reaguar pas një rasti ku disa persona janë futur me automjete në zonën e parkut rekreativ...
Lajme

Nis krasitja e pemëve e bimëve dekoruese në Prizren

Komuna e Prizrenit ka filluar punimet për krasitjen e pemëve dhe bimëve dekoruese në të gjitha pjesët e qytetit. Sipas njoftimit, këto ndërhyrje po bëhen...

Prizreni në balotazh: Totaj 41.45 për qind, Abrashi 30.39 për qind

Artan Abrashi dhe AAK-ja nënshkruajnë marrëveshje koalicioni për qeverisjen lokale në Prizren

Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

Këto janë grafitet për të cilat dyshohen tifozët prizrenas që i shkruan në Mal të Zi (FOTO)

Arrestohet një person në Dragash pasi ushtroi dhunë fizike ndaj vëllait

Balotazhi i Prizrenit – test i besimit dhe i pjekurisë politike

Vdes një shtetas i huaj në spitalin e Prizrenit, rasti po hetohet

Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren

Propozohet mural për Vedat Muriqin në Prizren

Mbahen “Takimet e Gjeçovit” në Zym të Hasit – zbulohet shtatorja e Pjetër Bogdanit

PDK-ja në Has mobilizohet për Totajn për ta bërë për herë të dytë kryetar të Prizrenit

Aktakuzë ndaj shtetasit turk që vrau vajzën e tij me thikë në Prizren

50 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Për çka dyshohet se mori ryshfet prokurori Shala, publikohet biseda

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne