Ngjarja, e organizuar në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare për Migracion (IOM), Iniciativën për Ndërtimin e Paqes (Peacebuilding) dhe Fondin për Ndihmën e Fëmijëve të Kombeve të Bashkuara (UNICEF), përfshiu lojëra me temë paqen, punëtori krijuese dhe aktivitete ndërgjegjësimi për të mësuar fëmijët mbi rëndësinë e paqes.

Vizualet e vendosura në zonën e aktivitetit me temën “What Would You Do for Peace?” (Çfarë do të bëje për Paqe?) i dhanë mundësinë pjesëmarrësve të mendojnë për paqen dhe të shprehin kontributin e tyre personal.

Organizatorët theksuan se njohja e fëmijëve me kulturën e paqes që në moshë të hershme ka një rëndësi të madhe për harmoninë shoqërore dhe ndërtimin e shoqërive paqësore në të ardhmen.

Sheshi, i zbukuruar me aktivitete me ngjyra dhe figura të golorëve, tërhoqi vëmendjen e fëmijëve dhe familjeve gjatë gjithë ditës. Ngjarja u prit me shumë interes nga banorët e Prizrenit./rtk

