Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Një 34-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e lëndimeve të marra gjatë punimeve në një ndërtesë në lagjen “Bajram Curri” në Prizren.
Për këtë ka reaguar Inspektorati i Punës, duke shprehur ngushëllime.
Inspektorari i Punës ka treguar se gjatë inspektimit të fundit, për shkak të shkeljeve të rënda të dispozitave për siguri dhe shëndet në punë, ishte marrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve dhe ishte shqiptuar gjobë ndaj subjektit.
Përkundër, kësaj subjekti nuk e kishte respektuar ndalimin dhe kishte vazhduar punimet në kundërshtim me urdhrin e inspektoratit.
Komunikata e plotë:
NJOFTIM PËR OPINIONIN PUBLIK
Rreth rastit tragjik të ndodhur në vendin e punës
Inspektorati Qendror i Punës me keqardhje të thellë njofton opinionin publik se sot ka ndodhur një aksident i rëndë në vendin e punës në një subjekt afarist me veprimtari në fushën e ndërtimit në rajonin e Prizrenit, ku si pasojë e rrëzimit nga një lartësi, një punëtor ka pësuar lëndime të rënda trupore, të cilat përkundër përpjekjeve mjekësore, kanë rezultuar fatale pas dërgimit të tij në QKUK.
Inspektorati Qendror i Punës shpreh ngushëllimet më të sinqerta dhe të thella për familjen e punëtorit të ndjerë, duke ndarë dhimbjen me ta për humbjen e jetës së njeriut të tyre të dashur.
Pas daljes në vendin e ngjarjes dhe shqyrtimit të rrethanave, është konstatuar se subjekti në fjalë kishte qenë më herët objekt i inspektimeve nga Inspektorati i Punës, në kuadër të aksioneve të ndërmarra në sektorin e ndërtimit në rajonin e Prizrenit.
Gjatë inspektimit të fundit, për shkak të shkeljeve të rënda të dispozitave për siguri dhe shëndet në punë, ishte marrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve dhe ishte shqiptuar gjobë ndaj subjektit.
Megjithatë, pavarësisht këtij vendimi ligjor, subjekti nuk e kishte respektuar ndalimin dhe kishte vazhduar punimet në kundërshtim me urdhrin e inspektoratit, për çka i ishte shqiptuar edhe një gjobë tjetër.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Ky rast tregon edhe njëherë rëndësinë e respektimit të vendimeve të Inspektoratit të Punës dhe të standardeve ligjore për siguri në punë, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të punëtorëve.
Inspektorati Qendror i Punës është duke ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore për ndriçimin e plotë të rastit, si dhe do të bashkëpunojë ngushtë me organet kompetente të hetuesisë për përgjegjësitë ligjore të subjektit.
Inspektorati Qendror i Punës
Prishtinë, më 29 tetor 2025
Marketing
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren