Numër i ulët i votuesve në Prizren

Menaxherët e qendrave të votimit në Prizren siç raporton RTV21 janë ankuar për numër të vogël të votuesve.
Por, siç raporton RTV21 në Prizren në fundjavë ka numër të vogël të qytetarëve në rruge, e sipas një deklaratë që iu tha RTV21, “kasabalitë” zgjohen vonë.
