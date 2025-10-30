17.6 C
Sot varroset 34 vjeçari pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren

By admin

Sot do të varroset 34-vjeçari, i cili vdiq dje pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet në ora 16:00 në fshatin Caravik të Klinës.

Lidhur me rastin policia ka bërë të ditur dje se është ndaluar pronari i kompanisë ndërtimore në Prizren, dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Njëherësh edhe Inspektorati i Punës ka deklaruar se ndaj kompanisë ishte marrë vendimi për ndalim të punimeve, por nuk ishte respektuar nga kjo e fundit.

