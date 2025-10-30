Sot varroset 34 vjeçari pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren

Sot do të varroset 34-vjeçari, i cili vdiq dje pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren.
Varrimi i të ndjerit do të bëhet në ora 16:00 në fshatin Caravik të Klinës.
Kliko linkun:https://www.facebook.com/reel/791617827043524
Lidhur me rastin policia ka bërë të ditur dje se është ndaluar pronari i kompanisë ndërtimore në Prizren, dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë.
Njëherësh edhe Inspektorati i Punës ka deklaruar se ndaj kompanisë ishte marrë vendimi për ndalim të punimeve, por nuk ishte respektuar nga kjo e fundit.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren