Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

(I plotësuar) Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e një vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”.
Kështu ka bërë të ditur për Klankosova.tv, zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Bajram Krasniqi. Ai tha se njësitet kompetente janë duke u marrë me procedurat rreth kompletimit të lëndës.
“Rreth orës 13:00, policia është njoftuar për një aksident trafiku. Njësia e trafikut e autostradës, nga vendi i ngjarjes, autostradë drejtimi Prizren-Prishtinë (rajoni i Suharekës), njofton se ka ndodhur një aksident trafiku. Në aksident është përfshirë vetëm një automjet. Si pasojë e aksidentit, një person ka pësuar lëndime. Policia është duke u marrë me procedurat rreth kompletimit të lëndës”, thuhet në përgjigjen e Krasniqit.
Aksident në autostradën Prizren–Prishtinë
Pak minuta më parë ka ndodhur një aksident në autostradën Prizren–Prishtinë.
Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po menaxhon qarkullimin e trafikut.
Lexues të ” PrizrenPress”-it kanë dërguar fotografi nga vendi i aksidentit, ku shihet automjeti i përfshirë dhe prezenca e policisë.
Ende nuk ka informacione zyrtare për shkakun e aksidentit apo për gjendjen e personit të përfshirë./PrizrenPress.com
