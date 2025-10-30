17.6 C
Prizren
E enjte, 30 Tetor, 2025
FokusSiguri

Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

By admin

(I plotësuar) Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e një vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”.

Kështu ka bërë të ditur për Klankosova.tv, zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Bajram Krasniqi. Ai tha se njësitet kompetente janë duke u marrë me procedurat rreth kompletimit të lëndës.

“Rreth orës 13:00, policia është njoftuar për një aksident trafiku. Njësia e trafikut e autostradës, nga vendi i ngjarjes, autostradë drejtimi Prizren-Prishtinë (rajoni i Suharekës), njofton se ka ndodhur një aksident trafiku. Në aksident është përfshirë vetëm një automjet. Si pasojë e aksidentit, një person ka pësuar lëndime. Policia është duke u marrë me procedurat rreth kompletimit të lëndës”, thuhet në përgjigjen e Krasniqit.

Aksident në autostradën Prizren–Prishtinë

Pak minuta më parë ka ndodhur një aksident në autostradën Prizren–Prishtinë.

Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po menaxhon qarkullimin e trafikut.

Lexues të ” PrizrenPress”-it kanë dërguar fotografi nga vendi i aksidentit, ku shihet automjeti i përfshirë dhe prezenca e policisë.

Ende nuk ka informacione zyrtare për shkakun e aksidentit apo për gjendjen e personit të përfshirë./PrizrenPress.com

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve
Lidhjet e para të Fan S. Nolit me Biblën

