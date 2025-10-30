13.1 C
Trajneri i Malishevës jep dorëheqje

By admin

Pas ndeshjes së fundit ndaj Ballkani, kryetrajneri i Malisheva, Qatip Osmani, ka dorëzuar dorëheqjen e tij para kryesisë së klubit.

Sipas komunikatës së klubit, pas analizimit të ecurisë dhe rezultateve të deritanishme, klubi e ka mirëkuptuar dhe pranuar dorëheqjen e tij, raporton PrizrenPress.

Bashkë me Osmanin, nga stafi janë larguar edhe ndihmës-trajnerët Bashkim Livoreka dhe Liridon Kukaj.

Në njoftim, Malisheva ka shprehur mirënjohje të veçantë për punën, profesionalizmin dhe kulturën njerëzore të Qatip Osmanit, duke theksuar se megjithëse rezultatet në këta tre muaj nuk ishin sipas pritjeve, eksperienca e tij ka lënë gjurmë pozitive te klubi dhe lojtarët, sidomos tek ata të rinj.

Klubi ka falënderuar gjithashtu Bashkim Livorekën dhe Liridon Kukajn për përkushtimin dhe kontributin e dhënë gjatë periudhës së tyre në klub.

Në fund, klubi malishevas bën të ditur se po punon për emërimin sa më të shpejtë të trajnerit të ri dhe për kompletimin e shtabit teknik./PrizrenPress.com

