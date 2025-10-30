LVV e Dragashit: Për koalicion me PDK, morëm aprovimin e kryesisë qëndrore të LVV

Lëvizja Vetëvendosje në Dragash ka njoftuar se në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, që do të mbahet më 9 nëntor, do të mbështesë kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Shaban Shabani.
Në njoftimin e qendrës së Vetëvendosjes në Dragash thuhet se vendimi është marrë pas analizës së rezultatit zgjedhor dhe diskutimeve në grupin punues të partisë në Sharr, si dhe pas aprovimit nga kryesia qendrore.
“Pushteti aktual komunal në Sharr duhet të shkojë. Kjo është premisa kryesore mbi të cilën bazohet vendimi ynë”, thuhet në komunikatën e Vetëvendosjes.
Sipas njoftimit, marrëveshjes i janë bashkuar edhe Koalicioni VAKAT, që përfaqëson komunitetin boshnjak, si dhe kandidati i pavarur nga komuniteti goran, Nedzmidin Sejdilar.
“Lëvizja Vetëvendosje! në Sharr, duke ruajtur në mënyrë të pakompromis parimet e saj, do të kontribuojë që në këtë proces zgjedhor t’i ndërpritet mandati i dytë një qeverisjeje që nuk i ka sjellë asnjë dobi qytetarëve, por i ka varfëruar dhe ka pasur tendenca për të sunduar me ta, e jo për t’u shërbyer”, përfundon reagimi i degës së LVV-së në Sharr.
