8.3 C
Prizren
E premte, 31 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Bexhet Xheladini: Nuk i frikësohem koalicionit PDK-VV në Dragash, nga sot Shaban Shabani është i humbur

By admin

Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi mes vetë në garën e balotazh për qytetin e Dragashit.

Pas kësaj marrëveshje, ka reaguar kryetari aktual i kësaj komunë dhe kandidat edhe për një mandat nga LDK, Bexhet Xheladini.

Express Kredi nga BiCredit

Ai në një prononcim për IndeksOnline ka thënë se nuk frikësohet aspak nga bashkimi i forcave mes PDK-së dhe VV-së në garën për balotazh.

Sipas tij, me këtë veprim kandidati i PDK-së, Shaban Shabani, ka bërë një gabim duke e pranuar humbjen para kohe.

“Çdo parti synon fitoren në balotazh, kështu që Shaban Shabani ka venduar që me këtë koalicion të arrijë fitoren, mirëpo unë mendoj se ka bërë gabim dhe ky koalicion atij nuk do t’i bëjë mirë dhe që nga sot ai është i humbur”, ka thënë Xheladini për IndeksOnline.

Ai nuk e sheh aspak rrezik se ky koalicion do t’ia rrezikoj fitoren në balotazh.

“Ju e dini se unë kam pas rreth 26% të vota që i bie se kam pasur me shumë se dy partitë që kanë bërë koalicion”, ka thënë Xheladini.

Tutje ai ka shtuar ka pasur koalicion parazgjedhur me partinë SDU të Duda Balje dhe pret që kjo mbështjell të vazhdojë edhe në raundin e dytë.

“Në pjesën e Gorës kemi koalicion me partinë e Duda Baljes, SDU, ndërsa në pjesën e Opojës janë votuesit e LDK-së dhe me pjesën tjetër të votueseve do të bëjmë koalicion me qytetarët”, ka thënë Xheladini. /IndeksOnline/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
LVV e Dragashit: Për koalicion me PDK, morëm aprovimin e kryesisë qëndrore të LVV

Më Shumë

Lajme

Arrestohet një person në Dragash pasi ushtroi dhunë fizike ndaj vëllait

Një person është arrestuar në Dragash, pasi i njëjti kishte ushtruar dhunë fizike ndaj vëllait të tij. Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/1151855210347371 Policia e Kosovës në raportin 24 orësh...
Lajme

48 vjeçari nga Prizreni ndërron jetë pas aksidentit në Kukës – trupi i viktimës ishte dërguar për obduksion në Shqipëri

Një 48-vjeçar nga Prizreni  ka humbur jetën tetë ditë pas një aksidenti të rëndë trafiku që kishte ndodhur në territorin e Shqipërisë. Sipas burimeve të...

Ndeshja Drini i Bardhë – Deçani ndërpritet për shkak të motit të keq

Prizren Classical Fest 2025 sjell muzikën klasike në zemër të qytetit këtë fundjavë

Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

Liria e Prizrenit fiton në Pejë ndaj Besës

Artan Abrashi dhe AAK-ja nënshkruajnë marrëveshje koalicioni për qeverisjen lokale në Prizren

Cilësia e ujit në Prizren brenda standardeve, përjashtim fshati Muradem

Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren

Në Dragobil u përkujtua dëshmori Ali Murat Paçarizi në 27-vjetorin e rënies për liri

Festivali i Këngës në RTK pritet të jetë mbresëlënës, sipas Hundozit

Punëtori humb jetën pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

Të dielën ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

I dënuari me 50 ditë burgim kapet në Vërmicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne