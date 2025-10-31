Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec

Një punëtor në një kompani private në Rahovec është lidhur për një peme në oborr, nga tre persona të cilët kishin hyrë për të vjedhur.
Policia ka njoftuar se ata më pas kanë ikur përmes dritares. “Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar policinë se derisa ishte në vendin e punës roje në një kompani private aty kanë hyrë tre persona të dyshuar (njëri me armë të shkurtë) dhe pasi e kanë lidhur viktimën për një peme në oborr, të dyshuarit kanë depërtuar përmes dritares në objekt dhe nuk dihet çfarë kane arritur te marrin. Viktima nuk ka deklaruar lëndime, kurse ne konsultim me prokurorin është iniciuar rasti”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës.
