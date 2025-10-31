18.8 C
Prizren
E premte, 31 Tetor, 2025
type here...

Sport

Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

By admin

Bashkimi ka njoftuar se nga e premtja do të nisë shitja e biletave për ndeshjen e radhës kundër Sigal Prishtinës, e cila pritet të zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Sipas njoftimit të klubit, biletat do të mund të blihen në dy periudha: të premten nga ora 15:00 deri në 19:00, si dhe të shtunën – ditën e ndeshjes – nga ora 11:00, në pikën e shitjes para palestrës, raporton PrizrenPress.

Rregullat e përcaktuara nga klubi parashohin që çdo person mund të blejë maksimumi katër bileta, ndërsa hyrja në palestër do të lejohet vetëm për personat që posedojnë biletë, pa përjashtim moshe.

Çmimi i një bilete të rregullt është 3 euro, ndërsa biletat VIP kushtojnë 15 euro dhe do të jenë në shitje vetëm ditën e ndeshjes nga ora 11:00, te biletorja zyrtare para palestrës “Sezai Surroi”.

Nga Bashkimi u bë thirrje të gjithë tifozëve që të jenë të pranishëm në numër sa më të madh për të përkrahur ekipin portokalli në këtë përballje të rëndësishme me rivalin nga kryeqyteti./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec
Next article
Balotazhi i hipokrizisë

Më Shumë

Lajme

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth dy mijë e 500 gjoba në trafik

Policia e Kosovës njofton se për 24 orë, ka shqiptuar rreth 2 mijë e 500 gjoba në trafik. Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit...
Lajme

Komuna e Prizrenit vazhdon ndërhyrjet pas vërshimeve në qytet dhe rrethina

Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë në Komunën e Prizrenit po vazhdon me intensitet të lartë ndërhyrjet në zonat e prekura nga vërshimet. Për të përmirësuar...

Jurgen Uldedaj kampion bote: E rrah keq Rolly Lambert dhe e fiton titullin IBO

Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

Totaj vizitoi shoqatat turke

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Kontrabandë mallrash nga Pogaj i Shqipërisë drejt Gorozhubit të Kosovës, ndalohet tregtari 43-vjeçar

48 vjeçari nga Prizreni ndërron jetë pas aksidentit në Kukës – trupi i viktimës ishte dërguar për obduksion në Shqipëri

Rahoveci 029 humb në “Mizahir Isma” ndaj Prishtinës

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

Arrestohet një person në Dragash pasi ushtroi dhunë fizike ndaj vëllait

I dënuari me 50 ditë burgim kapet në Vërmicë

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Mbi 2300 gjoba për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku, arrestohen 31 persona

“Sezoni më i mirë në karrierë”, Neki Emra thotë se dasmat janë ‘lloj menaxhimi’

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne