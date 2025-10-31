Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka reaguar ndaj deklarimeve të sotme të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, në mbledhjen e Qeverisë, ku ai foli për rritje të pensioneve dhe pagave, por, si thonë ata, nuk përmendi fare pensionet e veteranëve të luftës.
Në reagimin e saj, OVL-UÇK thekson se në një kohë kur vendi po shkon drejt zgjedhjeve, qeveria në detyrë po përpiqet të krijojë përshtypje pozitive për qytetarët me premtime për rritje që nuk mund të realizohen pa miratimin e buxhetit nga Kuvendi. Megjithatë, veteranët e UÇK-së, sipas organizatës, u anashkaluan qëllimisht.
“Kjo është dëshmi e qartë se diskriminimi ndaj atyre që sakrifikuan më së shumti për lirinë e Kosovës po vazhdon. Në vend që të përmirësohet trajtimi dinjitoz për veteranët, qeveria në largim po tenton t’i harrojë ata plotësisht, madje edhe në momentet e fundit të mandatit”, thuhet në reagimin e OVL-UÇK-së.
Organizata kërkon që çdo qeveri e ardhshme të respektojë të drejtën ligjore të veteranëve, duke përfshirë pensionet e tyre në rritjen e pagës minimale, një e drejtë që, sipas OVL-UÇK-së , “u mohua padrejtësisht nga qeveria Kurti me ndihmën e Listës Serbe”.
