300 bursa për studentët në Prizren – rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar

Një etapë e re për studentët e Prizrenit ka nisur sot me nënshkrimin e marrëveshjeve për bursa për vitin akademik 2025/2026, raporton PrizrenPress.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se këtë vit janë ndarë 300 bursa për studentët prizrenas, duke theksuar se bëhet fjalë për një rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar.

“Sot nënshkruam me disa nga 300 përfituesit e bursave për vitin akademik 2025/2026 – një rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar. Ky është investim i drejtpërdrejt për studentët, karrierën e tyre dhe të ardhmen e Prizrenit! Suksese të gjithë studentëve!”, ka deklaruar Totaj./PrizrenPress.com

