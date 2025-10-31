Bashkimi – Sigal Prishtina, derbi i të pamposhturve

Java e katërt e ProCredit Superligës premton emocione të mëdha, me kulmin te derbi ndërmjet Bashkimit dhe Sigal Prishtinës, dy skuadrave që nuk kanë humbur asnjë ndeshje deri tani.
Të dy ekipet kanë regjistruar tri fitore në tri ndeshjet e para, duke e bërë këtë përballje një nga më të priturat e sezonit, raporton PrizrenPress.
Prizrenasit marrin pjesë në FIBA Europe Cup, ndërsa prishtinasit në Ligën ENBL, gjë që i jep sfidës një dimension edhe më të veçantë dhe ndërkombëtar. Historiku i takimeve mes këtyre dy skuadrave ka qenë gjithmonë i ngarkuar me emocione, dhe pritet të vazhdojë kështu edhe në sfidën hapëse të javës.
Java vazhdon me përballje të tjera interesante. Trepça do të presë Golden Eagle Yllin, dy skuadra që këtë edicion nuk e kanë nisur aspak mirë, me një fitore e dy humbje secila. Të dielën, GO+ Peja, e cila ka tri fitore, do të përballet me Rahovecin 029 në ‘Karagaçi’. Ndërkohë, Vëllaznimi dhe Bora, që ende nuk kanë shënuar fitore, do të kërkojnë të marrin pikët e para të sezonit në këtë përballje.
ProCredit Superliga – Java 4
E shtunë
17:00 Bashkimi – Sigal Prishtina
19:00 Trepça – Golden Eagle Ylli
E diel
17:00 GO+ Peja – Rahoveci 029
19:00 Vëllaznimi – Bora
/PrizrenPress.com/
