Fedi sjell baladën e re ‘Nuk Kthehem’

Artisti i njohur Fedi ka publikuar këngën e tij më të re me titull “Nuk Kthehem”, një baladë e mbushur me ndjenja dhe emocione, raporton PrizrenPress.

Teksti i këngës është punuar nga Hyrije Mustafa, orkestrimi është realizuar nga Fisnik Bajrami, ndërsa videoja muzikore është prodhuar nga Urban Films. Menaxhimin e projektit e ka kryer Flori Cocaj.

Kënga “Nuk Kthehem” pritet të bëhet një nga baladat më të dashura për publikun, duke sjellë mesazhe të fuqishme dhe emocione të thella për të gjithë dëgjuesit.

Fansat tashmë mund ta dëgjojnë këngën në YouTube./PrizrenPress.com

