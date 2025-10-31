10.3 C
Prizren
E premte, 31 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Në Suharekë thirret takim i jashtëzakonshëm pas një rasti të rëndë të dhunës në familje

By admin

Mekanizmi Komunal Kundër Dhunës në Familje në Komunën e Suharekës ka mbajtur një takim të jashtëzakonshëm pas raportimit të një rasti të rëndë të dhunës në familje.

Në takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve relevante, përfshirë Policinë e Kosovës, Qendrën për Punë Sociale, Prokurorinë, Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, Zyrën për Barazi Gjinore dhe organizatat partnere që merren me mbrojtjen e viktimave, përcjell Telegrafi.

Pas shqyrtimit të rastit, anëtarët e mekanizmit kanë rekomanduar reagim të menjëhershëm institucional dhe mbrojtje të viktimës, koordinim të ngushtë ndërinstitucional, ofrim të mbështetjes psikologjike e sociale dhe ndjekje të vazhdueshme të rastit deri në zgjidhjen përfundimtare.

Komuna e Suharekës dhe Mekanizmi Kundër Dhunës në Familje kanë theksuar përkushtimin e tyre në mbrojtjen e viktimave dhe forcimin e reagimit institucional ndaj çdo forme të dhunës në familje.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjykata Supreme ia rrëzon ankesën e kandidatit për kryetar të Mamushës

Më Shumë

Lajme

Komuna e Dragashit hap konkurs për ndarjen e bursave për studentët

Drejtoria Komunale për Arsim në Komunën e Dragashit ka shpallur konkursin për ndarjen e bursave për studentët e komunës që ndjekin studimet në universitetet...
Fokus

Artan Abrashi dhe AAK-ja nënshkruajnë marrëveshje koalicioni për qeverisjen lokale në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka nënshkruar sot një marrëveshje koalicioni me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), për...

Albin Kurti nuk i ka votat, dështon formimi i Qeverisë

Punëtori humb jetën pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

Ema Helena Vicar shpallet “Miss Kroacia 2025”

Abrashi pa vija të kuqe, ju dërgon ftesë për koalicion të gjitha partive politike në Prizren

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth dy mijë e 500 gjoba në trafik

Suada Hallaqi jep dorëheqje nga AAK-ja pas koalicionit me VV-në në Prizren

Balotazhi i hipokrizisë

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

FBK shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-basketbollistit Arben Fondaj

I dënuari me 50 ditë burgim kapet në Vërmicë

Bekim Nerjovaj jep dorëheqje nga AAK-ja në Prizren: Koalicioni me Vetëvendosjen u arrit pa asnjë konsultim

Kapet gjysmë kilogrami kokainë në Vërmicë (FOTO)

Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne